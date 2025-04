Furti di rame a Pratissolo su un’auto sequestrata: denunciato un 55enne

Con un’auto sequestrata ha rubato del rame a Pratissolo: un uomo di 55 anni, residente a Reggio, è stato denunciato per furto aggravato e violazione di sigilli. Le indagini dei carabinieri della tenenza di Scandiano sono iniziate dopo che una donna di 67 anni ha segnalato il furto di quasi tutta la copertura in rame dal tetto di una cappella di famiglia nel cimitero della frazione di Pratissolo. Due giorni dopo, un analogo episodio è stato poi denunciato dal presidente dell’associazione sportiva dilettantistica Boiardo Maer situata a poca distanza dal camposanto. Le analogie tra i due colpi, tra cui la descrizione del mezzo utilizzato per la fuga identico per modello e colore, hanno fatto ipotizzare un collegamento tra i due raid. In particolare, durante il secondo furto, un testimone è riuscito ad annotare la targa dell’auto e a riconoscere chiaramente il volto del presunto responsabile. Nei guai è poi finito un 55enne.

L’uomo, oltre a essere stato riconosciuto durante un confronto fotografico, risultava essere l’utilizzatore dell’auto segnalata il cui passaggio nei pressi dei luoghi dei colpi è stato confermato anche dai sistemi di videosorveglianza comunali (varchi Ocr) i cui filmati sono stati acquisiti dai militari dell’Arma. Dagli accertamenti è anche emerso che il veicolo era sottoposto a sequestro amministrativo per guida senza copertura assicurativa. Una violazione riscontrata dagli stessi carabinieri nel gennaio scorso sempre nei pressi del cimitero di Pratissolo in cui l’auto era finita fuori strada: l’uomo era stato identificato e sanzionato.

