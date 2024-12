Furti di rame nei cimiteri della zona. Ladro scoperto, 54enne denunciato

Furti di rame nei cimiteri, 54enne scoperto con il kit dello scassinatore alla guida di un’auto usata dai ladri. L’uomo – residente a Reggio città – oltretutto non ha la patente di guida, mentre la vettura su cui viaggiava è sprovvista della copertura assicurativa e del certificato di revisione. Il soggetto in questione è stato fermato dai carabinieri di San Polo ad un controllo stradale attorno alle 9 della mattina dell’8 dicembre scorso, sulla provinciale 513R nel tratto chiamato via XXIV Maggio. Stava provenendo da Traversetolo. "Documenti, patente e libretto", la classica richiesta. A quel punto l’uomo ha dato a voce le proprie generalità ammettendo di non avere la patente… L’auto del 54enne in sé era molto sospetta in quanto segnalata nei giorni precedenti dai carabinieri di Sala Baganza come veicolo usato da soggetti autori di furti di rame nel cimitero di San Vitale, sempre nel parmense.

Dalle verifiche successive, i militari hanno scoperto anche l’assenza di revisione e assicurazione, a causa della quale l’auto è stata immediatamente stata sottoposta a sequestro amministrativo.

Sospettando del 54enne – visto il suo totale spregio delle leggi – i militari hanno deciso di perquisire l’auto. E nell’abitacolo, precisamente sulla pedana dei sedili posteriori, hanno scoperto attrezzi da scasso: un palanchino in acciaio nero (ungo ben 60 centimetri; e due chiavi in acciaio per caloriferi della lunghezza una di 65 cm e l’altra di 50 cm.

Il proprietario, interrogato, non riuscito a giustificarne il possesso e così è stato condotto in caserma, mentre gli attrezzi sono stati posti sotto sequestro. L’uomo è stato infine denunciato alla Procura per l’accusa di possesso ingiustificato di chiavi e/o grimaldelli. Solo tra la fine di agosto e i primi di settembre, nel reggiano, sono stati depredati di grondaie in "oro rosso" i cimiteri di Viano, Ciano (due volte), Quattro Castella, Casina e Paullo.

f.c.