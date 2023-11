“Raffica di furti alla discoteca Italghisa. Qualcuno intervenga”

Reggio Emilia, 26 novembre 2023 – “Non si può solo pensare a fare il pieno di gente e di soldi. Esiste anche la cura dei propri clienti ma a questi signori si vede che non interessa”. Non ci gira attorno Tommaso F., 17 anni, nel raccontare com’è andata ieri, sabato 25 novembre, alla discoteca Italghisa, che in quell’occasione ospitava il concerto del rapper Arti Five. Una serata, sembrerebbe, a dir poco movimentata mettendo in conto che “il locale era pieno all’inverosimile, tanto che era quasi impossibile muoversi. L’aria era irrespirabile e tantissima gente fumava” dentro.

“I miei amici derubati”

“Passino tutte queste cose – continua – il problema vero è che ci sono stati tantissimi furti. A una mia amica nella ressa della pista hanno strappato la borsetta con soldi, documenti e carte di credito (fatto poi denunciato ai carabinieri)”.

“Ad un altro mio amico hanno strappato la collanina d’oro regalata da sua nonna, che non c’è più e ci teneva tantissimo” aggiunge. “Come successo a noi ho sentito di tantissime persone a cui è stato rubato qualcosa – dice il giovane –. Alcune mie amiche sono state anche un po’ molestate da dei ragazzi all’interno del locale e credo sia cosa davvero preoccupante soprattutto in questi giorni...”.

“Addetti alla sicurezza? Macché”

Per concludere, “chiedere aiuto agli addetti alla sicurezza era inutile – racconta – pensavano solo a fare la scorta allo special guest”.

A corredo della segnalazione c’è un video che circola su Tik Tok dove un addetto alla sicurezza si lancia contro dei ragazzini vicino alla prima fila del concerto (nel video non si riesce a contestualizzare con esattezza la ragione).

“Roba assurda da vedere in un locale pubblico nel 2023 – aggiunge quindi Tommaso –. Sarebbe il caso che qualcuno a Reggio intervenisse”.