Furti e pestaggi in città, condannato dopo 10 anni

Condannato per diversi reati – dalla violenza ai furti e al mancato rispetto di un divieto del giudice – un trentenne di origine straniera, ma residente a Gualtieri, Amin El Moussaid, è stato arrestato e portato in carcere per espiare la pena residua diventata ormai definitiva, a oltre dieci anni dagli episodi contestati. Si tratta di reati che vanno da un pestaggio in piazzale Europa a Reggio furti e la trasgressione al divieto di ritorno in un Comune reggiano, avvenuti tra il 2010, quando era ancora minorenne, e il 2013. Per questi reati è stato condannato a quasi due anni di reclusione, oltre a 15.560 euro di multa. Con la condanna diventata definitiva, il trentenne è stato colpito da provvedimento di arresto, eseguito sabato dai carabinieri della caserma di Gualtieri, paese in cui il giovane abita. Deve scontare un residuo di pena di un anno, due mesi e 27 giorni di reclusione.

Nel 2010 aveva aggredito e picchiato uno studente che stava salendo su un autobus. Poi furti a Reggio, in una ditta di autodemolizioni, furti di telefonini al Cocoricò di Riccione, fino alla violazione del foglio di via da Cadelbosco Sopra, dove era tornato nonostante un divieto di tre anni.