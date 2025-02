Furti e rapine a Correggio, arrestato ladro seriale

Correggio (Reggio Emilia), 26 febbraio 2025 – Ci sono voluti diversi mesi e numerosi furti, oltre a una violenta tentata rapina. Ma ora è stato portato in cella un iracheno di 43 anni, senza fissa dimora, con foglio di via da Correggio e poi dalla provincia reggiana, il quale nel tempo ha però continuato a stazionare nella zona correggese, mettendo a segno o tentando numerosi furti. E’ indagato per ben tredici capi d’imputazione e per una lunga serie di reati contro il patrimonio, compiuti a partire dalla primavera del 2023 fino a poche settimane. E si indaga per capire se lo stesso straniero sia anche autore di altri furti avvenuti più di recente. Il giudice per le indagini preliminari, accogliendo le tesi della Procura, ha ordinato il provvedimento d’arresto. Ieri mattina il 43enne è stato rintracciato a Correggio, in un alloggio di fortuna, dove è stato identificato, portato in caserma e poi in carcere, in attesa di giudizio. Tra i fatti più gravi anche una tentata rapina avvenuta il 31 agosto 2024 in una abitazione, arrivando alla violenza per cercare di farsi consegnare denaro dal padrone di casa che lo aveva sorpreso. Lo aveva minacciato e colpito con pugni al volto, tentando pure di lanciarlo dal balcone di casa, per poi fuggire. La vittima era stata medicata per traumi guaribili in quindici giorni. In un altro caso, in un furto in un salone di acconciature, aveva rubato numerosi tagliacapelli, una piastra per capelli e 400 euro, per un bottino sostanzioso. E’ stato riconosciuto fotograficamente per diversi furti. E per altri è stato ripreso e identificato attraverso la videosorveglianza. Ora è in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.