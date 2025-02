Furti e rapine, ora passerà in carcere quasi 5 anni

Ladro seriale condannato a 5 anni per cumulo di pena. Si tratta di un 52enne che si è reso responsabile di plurimi reati contro il patrimonio. Divenute esecutive 7 condanne, il 52enne, dovrà scontare, detratto il periodo pre-sofferto, una pena complessiva di 4 anni 11 mesi e 29 giorni di reclusione, oltre al pagamento della multa di 1.448 euro. Gravato da numerosi precedenti, l’uomo nel gennaio 2013 si era reso responsabile di una rapina nell’allora filiale del Credem di via Ariosto, a Reggio. Nell’agosto 2018 era stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Castelnovo Monti: in auto, davanti all’ufficio postale della Vecchia, aveva una bottiglia molotov, una pistola (poi risultata essere una scacciacani), e una parrucca.

L’uomo, fra l’altro, era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno nel comune di Reggio. Nell’ottobre 2023 è stato nuovamente arrestato dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Castelnovo con l’accusa di furto aggravato; nell’occasione, l’uomo si era introdotto all’interno di un’azienda edile per poi uscirne con uno zaino contenente oltre 1.500 euro in monete trafugate all’interno degli uffici.

Per questi motivi, l’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura ha emesso il provvedimento restrittivo di cumulo pene, eseguito dai carabinieri della Compagnia di Castelnovo Monti. L’altra mattina l’uomo è stato rintracciato dai militari di Castelnovo che lo hanno dapprima portato in caserma per le formalità di rito, quindi lo hanno condotto in carcere per l’espiazione della pena residua pari a 4 anni e 11 mesi e 29 giorni.

Settimo Baisi