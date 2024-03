"Furti e truffe, segnalate i movimenti sospetti"

Preoccupazione tra i cittadini dopo la segnalazione di un ennesimo caso di un tentato furto in una casa a Ca’ de’ Caroli nel comune di Scandiano. L’allarme è scattato lunedì sera dopo un post pubblicato sul gruppo Facebook ‘Sei di Scandiano se…’: "Attenzione ai ladri – si legge nel messaggio social –. Hanno provato ad entrare in via Strucchi a Ca’ de’ Caroli". Situazioni simili si sono già spesso verificate nel passato in molti altri paesi del comprensorio ceramico reggiano. Fondamentale, per evitare intrusioni furtive ai danni delle abitazioni o attività commerciali, è comunicare movimenti anomali alle forze dell’ordine. "Assicuro che fortunatamente non c’è una situazione di allarme – sottolinea Robert Barbieri (nella foto), coordinatore dei gruppi di controllo vicinato del territorio di Scandiano –. Si sono verificati alcuni episodi. È importante prestare attenzione a movimenti sospetti e nel caso segnalarli alle forze dell’ordine utilizzando i numeri di emergenza. È certamente utile anche potenziare l’illuminazione nei giardini, cortili e abitazioni nonché attivare i sistemi di allarme, soprattutto negli orari serali". Purtroppo, oltre ai colpi nelle case e nelle attività commerciali, si registrano pure raggiri. "Ricordiamo di prestare attenzione anche alle truffe – osserva sempre Robert Barbieri – tra cui quella dello specchietto o degli incidenti stradali simulati. Raccomandiamo di non lasciare mai le borsette incustodite all’interno delle automobili, chiudendo sempre le portiere delle macchine". Barbieri invita tutti i cittadini ad iscriversi "ai gruppi dei controlli di vicinato: nelle chat sono infatti affrontati i casi di furti e truffe". Nei comuni della nostra provincia nelle ultime settimane non sono intanto mancate le denunce per case svaligiate dai ladri durante la temporanea assenza dei proprietari. Nei giorni scorsi, come riferito nell’edizione di ieri, sono avvenute almeno tre incursioni furtive nella zona tra la Brugna di Casina e La Vecchia di Vezzano sul Crostolo con i ladri che hanno rubato orologi, gioielli e perfino dei prodotti alimentari e del vino.

Matteo Barca