Reggio Emilia, raffica di furti alla Giareda: "Sicurezza da migliorare"

Reggio Emilia, 9 settembre 2024 – Si conclude nel peggiore dei modi l’edizione 2024 della Giarèda. Non solo la pioggia ha creato disagi e un bilancio macchiato, ma soprattutto una raffica di furti ai danni degli ambulanti, in particolare quelli che si sono posizionati in piazza Gioberti.

I ladri hanno preso di mira una bancarella di pelletteria ai cui titolari hanno rubato un monopattino di 700 euro. Ma sono stati portati via anche prodotti gastronomici da uno stand della Pro Loco di Cadelbosco Sopra e da un altro di tipicità valdostane è stato sottratto un prosciutto del valore di 500 euro. Per tutelarsi, altri ambulanti hanno fatto una ‘colletta’ e con 15 euro al giorno si sono assicurati la protezione grazie ad una vigilanza privata.

Una situazione sulla quale interviene anche l’assessora al commercio e al centro storico Stefania Bondavalli. "Il maltempo previsto per domenica ci ha, purtroppo, costretto a “chiudere” in anticipo questa edizione della Giareda. Un’edizione che da una parte ci ha dato grandi soddisfazioni sia in termini di presenze, e ce lo confermano gli operatori, sia in termine di riuscita delle iniziative nuove che sono state inserite nel programma – premette per poi arrivare al nodo vero della kermesse – I furti che, dalle voci raccolte, hanno colpito alcuni operatori presenti alla manifestazione, rappresentano invece un tema che dovremo affrontare in vista della prossima edizione. Premesso che le attività di vigilanza sono a carico degli operatori del commercio, tanto che una parte di questi si organizza già in autonomia, occorrerà fare una riflessione con l’obiettivo di garantire la serenità e la buona riuscita di questo tipo di manifestazione".

Infine, conclude Bondavalli, "è nostra intenzione proseguire quindi il percorso avviato per l’aggiunta di ulteriori attività per la prossima edizione, riflettendo con chi da sempre lavora con noi, commercianti e associazioni, per garantire la serenità di tutti".