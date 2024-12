Furti in abitazione durante le feste

Non sembra che telecamere o videosorveglianze ai varchi possano fermare il fenomeno dei furti e delle intrusioni dei ladri in abitazioni e in negozi a Correggio e dintorni. Anche durante i giorni principali delle feste di fine anno i ladri non hanno smesso di operare, cercando facili bottini. Diverse le segnalazioni di intrusioni arrivate da cittadini e famiglie del centro e della periferia correggese. Da via Ronchi alcuni cittadini hanno diffuso perfino le foto della videosorveglianza che riprende ladri, con volti coperti da cappuccio, che cercano una via di accesso dal porticato dell’edificio privato. Alla fine, forse accortisi della presenza degli occhi elettronici che li stavano inquadrando, gli intrusi hanno deciso di allontanarsi in fretta.

Non è andata bene a una famiglia abitante in quello stesso quartiere, dove invece i ladri sono riusciti a entrare, portandosi via oggetti per un valore di alcune migliaia di euro, lasciando a soqquadro le camere dell’edificio. E non mancano anche segnalazioni di intrusioni avvenute in via Fazzano, nella frazione di Mandrio, oltre che a Prato, con qualche tentativo di furto pure nella confinante San Martino in Rio.

Molti cittadini speravano che con il recente arresto di un cittadino di origine straniera di 33 anni, ritenuto autore di parecchi furti, questo tipo di reati potesse registrare una tregua. Ma, a quanto pare, il fenomeno furti sembra aver trovato dei sostituti, pronti a entrare nelle proprietà altrui con intenzioni tutt’altro che lecite.

Antonio Lecci