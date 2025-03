Furti in abitazione in pieno giorno

Nuovi furti in abitazioni in diverse zone della Bassa Reggiana. Una casa in località Mandrio di Correggio è stata presa di mira dai soliti ignoti per l’ennesima volta: i ladri hanno approfittato della temporanea assenza dei proprietari, usciti per commissione, per forzare una porta di servizio ed entrare nelle camere, messe a soqquadro. Risulta essere stato rubato un kit di attrezzi da lavoro del valore di alcune centinaia di euro. I ladri forse cercavano una cassaforte (che non c’era), come dimostra lo spostamento dei vari quadri appesi alle pareti. Banda di intrusi all’opera, tra giovedì e ieri, anche in quartieri residenziali a Campagnola e Reggiolo. Mentre a Guastalla l’azione dei ladri si è concentrata l’altra mattina in via Copernico, nella frazione San Martino. Qui sono state almeno tre le abitazioni prese di mira. I malviventi sono entrati da porte sul retro, che sono state forzate.

"Hanno portato via una somma di alcune centinaia di euro in denaro che avevamo prelevato per pagare alcune spese – racconta uno dei derubati – ma per fortuna non hanno provocato danni o vandalismi nelle stanze. Hanno approfittato del momento in cui eravamo al lavoro, in pieno giorno, poco prima di mezzogiorno". Simile situazione alla abitazione accanto, dove i ladri sono riusciti a trovare e a portare via alcuni oggetti in oro, per un valore ancora da quantificare. Nella zona, poco prima, era stata notata un’auto in sosta con persone a bordo: non si esclude che fossero ladri che stavano pianificando i loro blitz.

Antonio Lecci