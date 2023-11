Furti in farmacia e stazione di servizio a San Martino e Reggio Emilia

Reggio Emilia, 11 novembre 2023 - La banda del fondo cassa colpisce ancora. La scorsa notte il primo allarme è scattato poco dopo le tre alla farmacia di via Rubiera a San Martino in Rio, dove i ladri hanno forzato una porta per poi entrare nei locali, puntando al fondo cassa, per un bottino di circa un centinaio di euro. Sono intervenuti i carabinieri con la vigilanza privata, ma i ladri erano già riusciti a fuggire. Sono in corso accertamenti sul furto. Già la scorsa primavera la stessa farmacia era stata presa di mira dai ladri, in quel caso aprendosi un varco con il sistema della spaccata di una porta, rubando il registratore di cassa, che era stato rinvenuto all’esterno, ormai vuoto. E verso le quattro altro allarme, stavolta alla stagione di servizio Ego Scat di via Bertani Davoli a Cavazzoli, a Reggio, con i ladri che hanno rotto il vetro di una porta per rubare il fondo cassa, anche in questo caso di circa cento euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per avviare le indagini. Di recente sono stati diversi i furti simili che si sono verificati ai danni di stazioni di servizio, bar e locali pubblici nel Reggiano.