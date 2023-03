Furti in ortofrutta e bar a Casalgrande e Quattro Castella

Reggio Emilia, 31 marzo 2023 – Diversi i furti messi a segno nel Reggiano. Nella notte, verso le quattro, i carabinieri sono intervenuti a Casalgrande, in un negozio di ortofrutta di via Statale, dove i ladri avevano forzato una finestra per poi entrare nell’esercizio commerciale, rubando il denaro del fondo cassa. Il bottino non appare ingente, ma restano anche i danni lasciati dall’azione di scasso alla finestra. Sono in corso le indagini per risalire agli autori del furto. Poco prima i carabinieri sono intervenuti sulla circonvallazione di Quattro Castella per un furto avvenuto in un bar situato in una stazione di servizio. I ladri hanno divelto la serranda e infranto una vetrata laterale per poi entrare all’interno dei locali. Nonostante l'attivazione dell'allarme fumogeno, i ladri sono riusciti a rubare varie stecche di sigarette per un valore in corso di esatta quantificazione. Sulla vicenda i carabinieri della caserma di Quattro Castella hanno avviato le indagini, coordinate dalla Procura reggiana, in ordine al reato di furto aggravato a opera di ignoti.