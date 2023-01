Furti, in via Paverazzi inferriate tagliate e presenze sospette

Dai gruppi di controllo di vicinato arrivano nuove segnalazioni di individui sospetti in Val d’Enza. L’allarme viene da "Ripuliamo Aiola", che di solito si occupa di rifiuti ma che operando con capillarità sul territorio nota anche "pattume" di altro genere. La segnalazione riguarda la ex corte agricola oggi ristrutturata in cui si trovano circa 15 appartamenti in strada Paverazzi, dopo il panificio Fantuzzi, verso Cavriago. "Qualche giorno fa in strada Paverazzi - spiegano - si è verificato un furto: ignoti hanno tagliato le inferriate e sono entrati. Domenica sera è stato avvistato, sempre qui in corte, un uomo di stazza robusta con cappuccio nero e giacca nera che guardava le abitazioni e appena si è accorto della nostra presenza se ne andato a passo spedito... Fate attenzione".