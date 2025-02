Furti, la svolta: preso il ladro ’seriale’

Indagato per numerosi furti in abitazioni ed esercizi commerciali, oltre che per una violenta tentata rapina, l’altra mattina è stato rintracciato e trasferito in carcere il 43enne di origine irachena, senza fissa dimora in Italia, destinatario di un provvedimento di arresto dell’autorità giudiziaria. Si tratta di un presunto ladro seriale, ben noto a molti cittadini, accusato di furti commessi dal giugno 2023 fino allo scorso dicembre, senza escludere che possa essere coinvolto anche in altri reati più recenti. Il provvedimento è finalmente scattato dopo varie segnalazioni legate non solo a furti, ma anche alla violazione del foglio di via, prima da Correggio e poi dalla provincia reggiana, che da tempo è a carico del 43enne straniero. Il quale, però, avrebbe sempre continuare a restare in zona a lui "proibita". L’altra mattina i carabinieri hanno ispezionato gli alloggi di fortuna solitamente da lui frequentati, rintracciandolo in uno dei casolari in disuso. Tra i fatti più gravi anche una tentata rapina avvenuta il 31 agosto 2024 in una abitazione, arrivando alla violenza per cercare di farsi consegnare denaro dal padrone di casa che lo aveva sorpreso.

Lo aveva minacciato e colpito con pugni al volto, tentando pure di lanciarlo dal balcone di casa, per poi fuggire. La vittima era stata medicata per traumi guaribili in quindici giorni. In un altro caso, in un furto in un salone di acconciature, aveva rubato numerosi tagliacapelli, una piastra per capelli e 400 euro, per un bottino sostanzioso.

Antonio Lecci