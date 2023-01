Furti a Reggio Emilia: ladro bloccato in via Emilia tra la folla

La cattura del ladro in via Emilia San Pietro (foto Artioli)

Reggio Emilia, 13 gennaio 2023 – Gran trambusto ieri mattina in via Emilia San Pietro, dove un giovane straniero – sorpreso mentre rubava in un negozio – è stato bloccato e denunciato.

L’allarme è scattato verso le 11,30 nel punto vendita della grande catena di cosmetici Sephora. L’uomo si è introdotto nel negozio ed è fuggito in via Emilia dopo aver arraffato sei confezioni di profumi Hermes, del valore di circa 600 euro.

Il personale del negozio l’ha inseguito fin sulla soglia urlando; fortuna ha voluto che in via Emilia – mescolati tra la folla – vi fossero anche due finanzieri in borghese. I due hanno sentito le grida, visto l’uomo in fuga e dopo un breve inseguimento l’hanno fermato davanti ai passanti.

Una pattuglia della Polizia locale, in transito sulla via Emilia, ha poi caricato l’autore del furto in auto. Non è stato facile: l’uomo ha cercato di opporre resistenza e ha dato una testata ad una vetrina.

Si tratta d un volto noto, con precedenti specifici. La Polizia locale l’ha poi accompagnato nella caserma della Fiamme gialle, dato che l’intervento era stato compiuto dai due attenti finanzieri.