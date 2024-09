Raffica di furti al mercato, e a Ospizio c’è paura: “Massari venga a vedere”

Reggio Emilia, 28 settembre 2024 – Raffica di furti al mercato cittadino, presi di mira gli ambulanti di piazza Fontanesi. È la terza volta di fila nel giro di due settimane. I commercianti, mentre stavano allestendo le bancarelle, la mattina presto, sono stati derubati di soldi e merce. Non solo. Sono anche stati vandalizzati i loro furgoni che erano parcheggiati poco distante, in viale dei Mille. Hanno agito martedì e venerdì della scorsa settimana, e poi ieri. Sarebbero sempre i soliti, gli stessi che avevano rubato anche alla Giareda, ragazzi di origine georgiana noti per reati simili.

Solo ieri sono stati cinque i colpi messi a segno tra piazza Fontanesi e viale dei Mille, verso le 6: con azioni rapidissime, si sono portati via la cassa da un banco, una borsetta, un telefonino e della merce. Sul viale vicino, poi, hanno spaccato i finestrini dei furgoni usati per il mercato arraffando poi quello che hanno trovato all’interno. Alla fine di agosto, Luca Braglia del Borsalino Cafè di piazza Fontanesi aveva segnalato che “tutto il centro è ormai in balìa di sbandati, criminali e tossicodipendenti”, dopo che gli avevano spaccato la macchina con un tombino per la sesta volta, e aveva rivolto un appello al sindaco.

Ma oggi “nulla è cambiato – le parole di Braglia –, la situazione del centro è sempre la stessa. Qui i furti e gli sbandati, e nel mio quartiere bivacchi nelle aree private e spaccio alla luce del sole”. Braglia vive a Ospizio. “All’angolo tra via Mirabello e via Emilia Ospizio c’è uno spacciatore fisso. Lo sanno tutti, è stato segnalato più volte, una volta è stato anche arrestato ma poi alla fine tutto torna come prima. Da via Chiesi al parcheggio di viale Olimpia e dintorni è un continio viavai di pusher e acquirenti. Le risse in strada fanno ormai parte della nostra quotidianità e avvengono a qualsiasi ora”.

Diversi poi i senza fissa dimora che continuano a occupare le proprietà private del quartiere, di solito cortili o garage. E, da qualche tempo, sembra vadano a stare sul tetto della banca. “Il sindaco Marco Massari venga a vedere che situazione c’è, una di queste sere – la richiesta di Braglia –, venga a vedere com’è ridotta una zona della città che fino a poco tempo fa (prima che chiudessero le Reggiane) era un quartiere per benestanti e che oggi è invece sinonimo di spaccio e paura”.