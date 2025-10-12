Furti, molestie e non solo. Nuovi episodi di degrado

Persone che dormono – senza autorizzazione – nelle auto altrui, un nuovo tentativo di molestia a una ragazzina (che diventano tre in pochi giorni, di cui uno già formalmente denunciato alle forze dell’ordine), tentativi di furto… A Fabbrico si allunga l’elenco degli episodi di microcriminalità e degrado, dopo situazioni di criticità che si sono verificati negli ultimi giorni in paese. L’altra mattina si sono vissuti momenti di forte tensione non distante dalle scuole medie, dove una donna si è ritrovata con un giovane straniero che stava dormendo all’interno della sua auto in sosta. Comprensibile lo spavento, con successivo intervento di un uomo, che ha cercato di allontanare l’intruso, il quale pare non ne volesse sapere di uscire dalla vettura. Dal forte odore di alcol che era rimasto in modo evidente nella vettura, si presume che fosse in stato di ebbrezza. Inoltre, c’erano macchie di sangue nell’abitacolo, probabile causa di un precedente ferimento, forse in una lite o rissa. La questione si è poi risolta, fortunatamente, senza conseguenze fisiche per le persone. Il tutto in orario mattutino, in una zona in cui stavano transitando bambini e ragazzini diretti a scuola. Inoltre, viene pure segnalato un tentativo di intrusione di ladri in una abitazione di via Morellini, sempre in paese. Si tratta di due uomini, subito fuggiti quando si sono accorti di essere stati scoperti. Si sono allontanati a bordo di una autovettura di piccola cilindrata. Il proprietario ha subito segnalato la vicenda ai carabinieri per fare avviare le indagini.

Antonio Lecci