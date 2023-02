Furti Reggio Emilia, due assalti notturni in farmacia in poche ore

Farmacia Foro Boario

Reggio Emilia, 20 febbraio 2023 - Due assalti notturni in farmacia nel giro di poche ore. I carabinieri di Reggio Emilia sono intervenuti intorno alle 3 in largo Gerra, nei pressi dell’ex Foro Boario, dove è stata forzata la porta d'ingresso e portato via il fondo cassa della Lloyds Farmacia.

Dopo meno di un'ora un altro blitz a Pieve, in via fratelli Cervi 7. L’ingresso dell’esercizio di Fcr è stato mandato in frantumi con un tombino. Il ladro ha portato via pochi spiccioli da fondo cassa. In entrambi i casi è scattato l'allarme. Sugli episodi indagano i carabinieri.