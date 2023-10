Furti notturni in negozi a Reggio Emilia e a Correggio

Reggio Emilia, 20 ottobre 2023 - Doppio furto in attività commerciali la scorsa notte. Il primo blitz è stato messo a segno poco prima della mezzanotte a Correggio, ai danni di un negozio di autoricambi in via Pignedoli. I ladri, dopo aver forzato una porta, hanno puntato al fondo cassa, portandosi via circa cento euro, oltre a una batteria elettrica ed alcuni attrezzi da lavoro. Si stanno quantificando i danni, a cui aggiungere le conseguenze lasciate dall’azione di scasso alla porta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Correggio, ma i ladri erano già riusciti ad allontanarsi con il bottino. Sono in corso le indagini, sperando pure nelle immagini della videosorveglianza della zona. E poco dopo le tre, stavolta al negozio Kebab King di via Emilia Ospizio, i ladri hanno forzato la parete posteriore in legno per potersi introdurre nei locali dell’attività commerciale, per poi rubare una somma di circa 500 euro dal registratore di cassa. Si sta verificando l’eventuale ammanco di altro materiale o prodotti alimentari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti.