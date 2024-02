Furti per migliaia di euro in totale. Arrestato ladro seriale dei Conad

Ventitreeenne finito in manette per una serie di furti nei due Conad bibbianesi. In passato era stato denunciato per aver imbrattato le sedi di Credem e Cgil, e - per altri furti commessi anche a Reggio - aveva ricevuto un foglio di via obbligatorio per 3 anni dal capoluogo. Secondo le indagini dei carabinieri, il giovane, che risiede a Bibbiano, dal mese di ottobre ha commesso razzie pressoché quotidiane nei supermercati, impossessandosi di generi alimentari, prodotti per l’igiene della casa e personale del valore stimato in varie migliaia di euro. L’ultimo colpo lo ha messo a segno venerdì pomeriggio, ma grazie all’intervento dei carabinieri di Montecchio e Bibbiano è finito in manette. Intorno alle 13.15 di venerdì la responsabile del Conad City ha telefonato al 112 segnalando che un ragazzo, dopo aver preso della merce e averla collocata in una busta, aveva superato le casse senza pagare. Sul posto sono arrivate le pattuglie e il ragazzo, alla loro vista, ha cercato di sgattaiolare via ma senza mollare la borsa della spesa piena. Fermato, è stato indicato dalla responsabile del Conad come presunto autore del furto. Il giovane, incastrato, ha ammesso di aver preso la merce (generi alimentari e prodotti per la pulizia della casa del valore di 66 euro) senza pagarla. Quando è stato sottoposto a perquisizione, dalla tasca dei pantaloni sono sbucati anche due pezzi di erbazzone, pure questi rubati. Condotto in caserma, il 23enne è stato dichiarato in arresto a causa della flagranza di reato. Nel corso degli accertamenti è emerso che, almeno da ottobre 2023, con cadenza quasi giornaliera rubava nei due Conad e, a dire dei responsabili dei punti vendita, avrebbe provocato ammanchi per varie migliaia di euro. Il ragazzo, ora dietro alle sbarre a disposizione della Procura, è stato riconosciuto dai dipendenti dei due supermercati, che a volte erano stati minacciati e per timore di ritorsioni non l’avevano mai fermato limitandosi a quantificare i danni e denunciare i furti.

f. c.