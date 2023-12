Furti e rapine tornano a fare paura: razziati dieci negozi a San Pietro

Reggio Emilia, 1 dicembre 2023 – Un quadrilatero con residenze eleganti e ben abitato, denso di esercizi commerciali e servizi di qualità sotto i portici, ma vessato da una microcriminalità sempre più aggressiva e sfacciata che negli angoli bui riparati dagli alberi fa la propria tana.

È l’area compresa tra via Emilia San Pietro, via Giorgione, via San Martino e San Girolamo, colpita la notte tra ieri e mercoledì da una banda che ha tentato l’irruzione in una decina di negozi e in un palazzo, causando danni economici, disagi e gettando benzina sul diffuso malcontento e il crescente timore di aggressioni.

Serrature manomesse, infissi forzati, vetrine spaccate in una scia di danneggiamenti sistematici che si sono trasformati in altrettante denunce in questura, negli stessi uffici che gli esercenti con regolarità chiamano invocando giri di pattugliamento e una presenza più visibile delle forze dell’ordine.

Sono stati colpiti tra gli altri il Forno Spallanzani (nella foto la vetrina spaccata) e l’ortofrutta Ruggerini, lo studio di estetica e pilates Via Giorgione, il bar, la scuola d’inglese Kids&Us e la parrucchiera Ludo. Ad agire si pensa possa essere stata non una banda di professionisti, ma i componenti di una gang che bazzica la zona retrostante il supermercato Carrefour, fumando spinelli e crak, bevendo e ingaggiando risse, accasciandosi davanti ai portoni e ciondolando in cerca di una borsa da scippare.

"Da quando sono state chiuse le Reggiane, molti sbandati si sono riversati in centro storico – spiega un’esercente – Qui ormai lo spaccio e il consumo di droga sono continui. Si esce di sera dal lavoro, e si vedono uomini col pene fuori che orinano contro i muri. Le donne vengono importunate, le clienti a volte chiedono di essere accompagnate all’auto".

Le fa eco una commessa: "Noi per fortuna la notte scorsa non siamo stati derubati, ma pochi mesi fa mi hanno rubato lo scooter posteggiato proprio davanti alla vetrina. Ci sono brutte compagnie qui intorno". Un altro esercente si esprime la sua rabbia raccontando come abbia dovuto perdere un’intera mattinata di lavoro per sostituire insieme ad un fabbro gli infissi forzati dai ladri e per sporgere poi denuncia: "Il degrado avanza. Probabilmente il sindaco Luca Vecchi, invece di preoccuparsi di inaugurare il recinto delle caprette del parco del Crostolo, dovrebbe venire qui e ascoltare il nostro disagio, aiutarci a sentirci più sicuri".

Diverse le petizioni e le domande di intervento inoltrate all’Amministrazione nel corso degli anni: si vorrebbe ad esempio più illuminazione di quei coni d’ombra dove i tossici si ritrovano, ed un progetto di rilancio accompagnato da interventi incisivi di polizia, richiesta quest’ultima accolta dalla questura come dimostra anche la retata del 27 ottobre. Una parrucchiera ricorda come due anni fa subì un tentativo di rapina: "Entrò un uomo con un coltello in mano e mi disse: se mi dai l’incasso, non ti faccio del male. Mi crebbe dentro una rabbia tale che lo agguantai e lo sbattei fuori dal negozio urlando come una pazza. Tutti gli altri commercianti uscirono urlando e riuscimmo a scacciarlo. Non se ne può più di questa situazione".