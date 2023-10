Furti, riciclaggio e rapina, 36enne arrestato a Poviglio

Poviglio (Reggio Emilia), 21 ottobre 2023 – Un marocchino residente a Poviglio è stato arrestato ieri mattina dai carabinieri del nucleo investigativo di Reggio e della compagnia di Guastalla, in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso il 17 ottobre dalle autorità giudiziarie del Lussemburgo, dove era ricercato in quanto ritenuto responsabile in concorso dei reati di rapina, furto in abitazione, riciclaggio e associazione a delinquere. L’uomo, di 36 anni, è stato condotto al carcere di Reggio, in attesa di essere affidato alle autorità lussemburghesi. In quel Paese, il marocchino ad agosto si era reso responsabile di furto aggravato, partecipazione in un'organizzazione criminale, riciclaggio di proventi di reato, rapina organizzata. E’ accusato di essere entrato in una casa disabitata rompendo una finestra e rubando una medaglia, per poi irrompere in una abitazione adiacente, rubando numerosi oggetti e denaro in contanti, gioielli, telefoni cellulari, capi di abbigliamento, profumi e accessori vari. È inoltre accusato di aver riciclato oggetti rubati e di aver formato un'organizzazione criminale per commettere tali reati. Ora si trova in cella a Reggio, in attesa dell’estradizione.