Furti senza fine, ristorante svaligiato

Nuovi furti ai danni di esercizi commerciali, nella zona della Pianura reggiana. Almeno un paio i colpi a messi a segno ieri notte, con intrusioni in un ristorante e in un bar, a Rio Saliceto. La prima è avvenuta verso le tre al ’Lodo 60’, in via San Lodovico a Rio Saliceto, un ristorante situato nella zona al confine con Correggio. All’interno del locale sono stati rubati due tablet in uso al ristorante per effettuare le ordinazioni ai tavoli, oltre a una piccola somma di fondo cassa.

"Per entrare – conferma lo chef Lorenzo Tirabassi, titolare del ristorante – è stata danneggiata una finestra. Dalla videosorveglianza sembra essere una persona ad agire. La situazione è sempre più grave. Abbiamo paura del fenomeno dei furti, che non risparmia nessuna attività". Neppure il tempo di capire cosa era avvenuto, che un altro simile episodio è stato segnalato a poca distanza, al Ke Caffè di via Nicolini, nel centro riese. Qui il ladro (o i ladri) ha forzato una porta per entrare nel locale, puntando al registratore di cassa che conteneva denaro contante per alcune centinaia di euro. Indagano i carabinieri di Campagnola. Episodi molto simili a quelli messi a segno di recente da un altro ladro solitario, ripreso dalle telecamere di sorveglianza di alcuni locali della zona, agendo con volto coperto e cappuccio sulla testa per non farsi riconoscere. Potrebbe trattarsi dello stesso individuo che è stato notato alcune notti fa a Correggio, prendendo di mira dei locali pubblici e perfino una casa di riposo.

Antonio Lecci