Furti seriali in un supermercato. Incastrato il rapinatore 36enne

Un insolito ladro seriale aveva preso di mira la Coop santilariese, con una predilezione per i beni più pregiati, soprattutto tra il Parmigiano Reggiano. Grazie alle indagini dei Carabinieri è stato individuato e denunciato alla Procura il "topo del supermercato": si tratta di un 36enne marocchino residente nel Milanese, già noto per un tentato furto in un altro supermarket. Il valore complessivo della merce rubata nei primi due episodi accertati supera i 1.260 euro (oltre 440 euro il 7 marzo e oltre 820 euro il 20 marzo); un terzo episodio è avvenuto il 22 marzo. Era fine marzo quando il direttore della Coop ha notato ammanchi anomali, soprattutto tra i formaggi, salumi, gli alcolici ed anche i cioccolatini.

Le telecamere di videosorveglianza hanno presto svelato l’arcano. L’uomo agiva con una metodica seriale: entrava con un carrello – sempre vestito alla stessa maniera –, prelevava borse di plastica e, in pochi minuti, le riempiva con la merce desiderata. Infine si allontanava rapidamente e con destrezza dal retro del magazzino, bypassando le casse. Il bottino era ingente. Il 7 marzo, ad esempio, aveva fatto sparire circa 20 forme di Parmigiano e 4 bottiglie di superalcolici. Il giorno 20 aveva sottratto 30 pezzi di Parmigiano, 6 salami e dolci. Un nuovo ammanco spropositato di Parmigiano e salumi si era verificato il 22. A seguito della denunci, i Carabinieri hanno iniziato le indagini.

f. c.