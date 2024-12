Furti seriali nei supermercati, bottino da 400 euro: nei guai un 45enne

Quattro furti all’interno di supermercati Sigma e Coop di Castelnovo Monti in una settimana denunciati dalla polizia locale dell’Appennino. Nei guai un 45enne che avrebbe sottratto varia merce, tra cui Parmigiano Reggiano e tonno, per un valore complessivo di oltre 400 euro. Determinante per l’individuazione del soggetto è stato l’ultimo episodio del 26 novembre nel quale è intervenuto un agente fuori servizio, che ha richiesto l’invio sul posto di una pattuglia di supporto.

L’uomo poi denunciato era però già entrata in azione, una volta vistosi scoperto si è dato alla fuga abbandonando lo zaino con all’interno la merce appena rubata, riuscendo così a dileguarsi. La merce veniva cuperata e riconsegnata al direttore del supermercato. Le indagini, tra videosorveglianza e testimonianze, si sono quindi concentrare sull’individuazione dell’identità dell’autore dei vari furti. Dopo pochi giorni gli agenti sono riusciti a fermare il soggetto, poi deferito alla Procura della Repubblica di Reggio per l’ipotesi di reato di furto aggravato.

s.b.