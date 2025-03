Furti con spaccata sulle auto in sosta: arrestati due ladri seriali

Reggio Emilia, 31 marzo 2025 – Due arresti e una denuncia. Stanno dando i frutti sperati i controlli straordinari delle forze dell’ordine per sconfiggere la piaga dei furti con spaccata sulle auto in sosta in varie zone della città. Grazie ad una mirata attività in borghese dei carabinieri, sono finiti in manette due ladri seriali, un uomo di 41 anni di origine albanese e una donna italiana di 46 anni residente a Carpi (Modena), colti in flagranza mentre rompevano il lunotto posteriore di una vettura parcheggiata in via Paradisi. Lui stava rovistando nell’abitacolo, mentre lei faceva da palo.

E dalle seguenti indagini, nella stanza d’albergo dove la coppia alloggiava, i militari hanno trovato all’interno di un borsone alcuni oggetti ricondotti a furti denunciati sempre sulle macchine in sosta, tra viale dei Mille e viale Timavo venerdì scorso. Entrambi, senza fissa dimora, dovranno rispondere dell’accusa di furto aggravato in concorso. Gli inquirenti stanno svolgendo ulteriori accertamenti per capire se possano essere responsabili di altri raid: il forte sospetto investigativo è che ci sarebbero proprio loro dietro alla raffica di furti di queste settimane. Al vaglio anche le telecamere di videosorveglianza e la versione di alcuni testimoni.

Sempre i carabinieri hanno denunciato per furto aggravato un 25enne nordafricano, anch’egli senza fissa dimora, per un furto di effetti personali e alcune monete, su due auto in sosta dopo aver infranto i vetri, la mattina dello scorso 18 gennaio scorso. Il giovane era stato filmato da alcuni testimoni che avevano assistito al crimine e che avevano chiamato il 112. Una pattuglia di militari del Radiomobile si erano messi a caccia del responsabile che è stato poi riconosciuto, grazie agli abiti che indossava mostrati nei video dai cittadini, mentre transitava in viale IV Novembre, in zona stazione. E dopo le indagini svolte è stato infine denunciato.