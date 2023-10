Furti sulle auto in sosta a Guastalla: "Fate più controlli nei parcheggi"

Diversi furti di auto e pure su auto si sono verificati nei giorni scorsi a Guastalla. In un caso, una Fiat Cinquecento di proprietà di una donna residente in centro storico e che era in sosta in piazzale Ragazzi del Po, è stata rubata nella notte, salvo poi essere rinvenuta in un fossato, in campagna, abbandonata dal ladri probabilmente dopo averla usata per mettere a segni altri reati. Furti sono stati segnalati anche nel parcheggio del lido Po guastallese, dove i ladri hanno danneggiato i finestrini di vetture in sosta per poter arraffare oggetti e pure del denaro che erano all’interno. In un’auto c’erano anche due carte di credito, una delle quali è stata usata a Brescello per un prelievo di denaro, appena prima che la carte fosse bloccata dal titolare. Diversi cittadini chiedono che nei parcheggi principali, in particolare in piazzale Ragazzi del Po più volte teatro di furti e vandalismi, siano attivate delle telecamere per una videosorveglianza 24 ore su 24. Nella zona del lido Po, invece, sono installate delle telecamere, ma occorre capire se sono effettivamente operative.