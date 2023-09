Furto a Brescello: Pensionata Distratta e Derubata

Furto con destrezza, ieri mattina davanti a un locale pubblico in centro a Brescello. Una pensionata è stata distratta da una donna, con il pretesto di chiedere una informazione. E’ bastato un momento di disattenzione per consentire alla complice di infilare le mani nella borsetta della vittima, che era appesa alla bici, portandosi via il portafoglio. Solo pochi istanti dopo, nell’osservare all’interno della borsetta, la pensionata si è accorta che il portafoglio non c’era più. All’interno, per fortuna, non c’erano documenti, ma solo 150 euro in denaro per alcune spese.