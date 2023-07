Furto a Correggio: forzano la portiera e rubano la borsetta sotto le telecamere

Si è fermata alcuni minuti per parlare con alcune amiche, nella zona di via Bonacina, a Canolo di Correggio. Pochi minuti che sono bastati a due ladri per avvicinarsi all’auto in sosta e rubare la borsetta che era stata lasciata nell’abitacolo, a pochi metri di distanza da dove il gruppetto di amiche stava conversando.

I ladri, verso le 9,10 di ieri mattina, sono arrivati a bordo di un’altra auto. Uno di loro è sceso dalla vettura per avvicinarsi alla Ford parcheggiata sul ciglio della strada. Ha aperto la portiera, ha afferrato la borsetta e si è allontanato, ancora verso l’auto del complice, per poi allontanarsi in fretta.

Pochi istanti dopo, quando la donna è tornata all’auto, si è accorta che mancava la borsetta. Ha subito avviato le operazioni per bloccare bancomat, telefonino e carte di credito. Nella borsa c’erano anche delle chiavi e una somma in denaro, poco più di cento euro.

La borsetta è stata poi rinvenuta verso le 11 nella zona dell’ospedale San Sebastiano, sempre a Correggio, recuperata dagli agenti della polizia locale e restituita alla proprietaria. Ma dall’interno mancavano le carte di credito, il telefonino e, ovviamente il denaro.

Gli agenti della polizia locale della Pianura reggiana hanno avviato gli accertamenti, anche grazie alle immagini delle telecamere (foto) di una abitazione privata che si trovano proprio nella zona del furto. Immagini che riprendono il passaggio dell’auto dei ladri, il momento in cui uno di loro si avvicina alla Ford per poi allontanarsi con la borsetta.

Con l’ingrandimento delle immagini dovrebbe essere possibile risalire alla targa dell’auto e forse anche alla descrizione del volto del ladro che ha materialmente commesso il furto.