Furto aggravato a Brescello: denunciati 32enne e compagna

Uno degli autori di un furto di aspirapolvere da un’auto in sosta è stato denunciato per furto aggravato. E la sua compagna, risultata proprietaria dell’auto usata dai ladri per fuggire, è stata denunciata per favoreggiamento. Il furto era avvenuto a fine giugno. Era stato rotto il finestrino di un’auto, in sosta nei pressi di un laghetto a Ghiarole di Brescello, per rubare l’elettrodomestico. Ma il sistema di sorveglianza, con tanto di telecamera interna, ha filmato la scena, permettendo ai carabinieri di risalire ai presunti ladri, grazie alle immagini della targa dell’auto usata dagli autori del furto. Denunciato un 32enne per il furto, mentre la compagnia, di un anno più giovane, dovrà rispondere di favoreggiamento: ai carabinieri lei ha negato di sapere chi aveva in uso la sua auto il giorno del furto.