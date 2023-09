Furto aggravato a Castelnovo Monti: l'ucraino tenta di irrompere nella casa del compagno

Sarà una perizia a dover dimostrare se Oleksii Smirnov, l’ucraino di 50 anni che all’inizio di luglio portò lo scompiglio in un condominio di Castelnovo Monti e successivamente si rese protagonista di altre intemperanze anche a Reggio, ragion per cui si trova al momento rinchiuso nel carcere di via Settembrini, è effettivamente capace di sostenere scientemente un processo penale. Chi la dovrà compiere è il dottor Giorgio Chiessi, medico legale reggiano, che ha ricevuto ieri l’incarico dal giudice Sarah Iusto, in un’udienza apposita svoltasi in tribunale, alla presenza dello stesso Smirnov – difeso d’ufficio dall’avvocato Francesco Cupello dello studio Bartolini – e che avrà 45 giorni di tempo per indagare sulle capacità psichiche dell’uomo. Oltre alla sostenibilità di un processo penale con cognizione di causa, il medico legale dovrà anche chiarire se l’ucraino era capace di intendere e volere all’epoca dei fatti contestati in giudizio e la sua eventuale pericolosità sociale. Smirnov è a processo per il reato di furto aggravato. In una sera di inizio luglio, dopo aver tentato inutilmente di fare irruzione nell’appartamento del suo compagno a Castelnovo Monti (dopo che al mattino quest’ultimo aveva sporto denuncia per maltrattamenti e per cui vi è un’altra indagine in corso), aveva poi sfondato la porta di un condomino del piano di sopra, sottraendo illegalmente un tablet, un telefono cellulare e le chiavi di un’auto. Salvo poi essere fermato e arrestato poco dopo dai carabinieri di Castelnovo e Toano.

ni. bo.