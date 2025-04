Furto al bancomat, i ladri scappano

Nuovamente in azione la banda del bancomat. Ieri notte è toccato alla cassa continua della Banca Popolare dell’Emilia Romagna, in centro a Fabbrico, essere presa di mira dai soliti ignoti. Niente esplosioni, in questo caso, con i malviventi che hanno utilizzato robusti arnesi da scasso per tentare di arrivare al contenitore blindato con il denaro. Ma quando è scattato l’allarme, richiamando sul posto vigilanza privata e carabinieri, i ladri non hanno avuto il tempo sufficiente per poter portare a termine il furto. E così sono dovuti fuggire a mani vuote. Restano i danni strutturali al bancomat, causati dall’azione con gli arnesi da scasso.

Si tratta di danni limitati rispetto a un altro furto avvenuto circa sei anni fa alla stessa banca di Fabbrico, quando venne usata della sostanza esplosiva per mettere a segno il colpo. E danni tutto sommato limitati pure rispetto al colpo tentato nei giorni scorsi a un istituto di credito in centro a Luzzara, dove ancora una volta è toccato a una filiale Bper, dove lo scoppio provocato dalla banda di ladri ha provocato conseguenze strutturali piuttosto ingenti, tanto da dover chiudere l’ufficio al pubblico per consentire ai tecnici di ripristinare le normali condizioni di sicurezza e di agibilità.

Ieri notte sul posto, in via XXV Aprile a Fabbrico, sono arrivati i carabinieri del paese, avviando le indagini, sperando che la videosorveglianza possa fornire qualche indizio utile agli investigatori. Al vaglio dei carabinieri anche le immagini delle telecamere ai varchi del paese.

Antonio Lecci