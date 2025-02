Furto al bar, Cagossi:: "Sicurezza? Basta parole. Serve passare ai fatti"

Diventa sempre più argomento di dibattito, anche politico, il fenomeno dei furti in abitazioni e soprattutto in esercizi commerciali. Dopo il colpo al bar dell’albergo Alexander a Novellara (foto), interviene il capogruppo consiliare Alessandro Cagossi, la cui famiglia gestisce il locale preso di mira dai ladri e già colpito da un simile episodio di recente. "Fino a qualche anno fa – commenta Cagossi – alle segnalazioni della cittadinanza, giustamente esasperata, gli amministratori locali rispondevano sminuendo la portata del problema: per loro si trattava di “insicurezza percepita ma non reale“. Di fronte alle attuali evidenze, da qualche tempo gli stessi hanno deciso di rifugiarsi in un rigoroso e assordante silenzio. La sicurezza sarebbe un bene pubblico che da tempo è delegato alle facoltà economiche di cittadini ed esercenti, costretti a installare a loro spese costosi dispositivi in case e negozi. Nonostante questa tecnologia, l’ondata di microcriminalità risulta in continua escalation". E chiede di coinvolgere tutte le forze sane della società "per promuovere un radicale cambio di rotta, non a parole ma a fatti".