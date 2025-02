Furto al bar: danni per duemila euro

Si allunga ulteriormente il già nutrito elenco di furto ai danni di esercizi commerciali nella Bassa. Ieri notte è toccato al bar annesso all’albergo Alexander, tra la strada provinciale Novellara-Bagnolo e strada Cartoccio, alle porte del centro abitato novellarese. L’allarme è scattato verso l’una, quando i ladri hanno forzato una porta per entrare nell’edificio, puntando al fondo cassa costituito da una piccola somma in denaro. Il danno maggiore è però rappresentato dal furto di alcune confezioni di tabacchi, che erano esposte accanto al bancone per la clientela. L’azione dei ladri ha lasciato complessivamente danni quantificati in circa duemila euro.

Gli intrusi non sono riusciti a prendere altri oggetti in quanto non appena è scattato l’allarme sul posto si è precipitato il titolare, raggiunto poco dopo da una pattuglia dei carabinieri. "Dal mio alloggio, situato a pochissima distanza dall’albergo – raccontano dall’esercizio commerciale – sono arrivato in pochi istanti. Ma i ladri erano già riusciti a fuggire. Sono stati velocissimi". I carabinieri di Novellara hanno avviato le indagini per cercare di risalire agli autori del furto, non escludendo che possa trattarsi degli stessi autori di altri simili episodi avvenuti di recente in altri bar della cittadina, oltre che nella vicina zona di Correggio, Bagnolo… L’albergo novellarese, che era stato colpito da un simile episodio di recente, è dotato di un sistema di videosorveglianza, che potrebbe fornire utili indicazioni agli investigatori.

Antonio Lecci