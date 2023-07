Furto al caffè di via Turati

Nuovo furto in un locale pubblico castellese ad opera di una banda di ignoti che ha agito poco prima dell’alba di ieri. Ad essere colpito è stato un noto bar di via Turati, il nome che la Strada Pedemontana prende in centro a Roncolo.

I malviventi hanno agito utilizzando il pesante coperchio di ghisa di un tombino come ariete per spaccare la vetrata blindata della porta d’ingresso e poter fare razzia.

Sono quindi rapidamente entrati nel caffè e hanno puntato subito al registratore di cassa, che è stato scassinato. Dentro - secondo un primo sommario conteggio - si trovavano 200 euro in contanti, che i ladri hanno preso per poi scappare a tutta velocità.

Grazie alla posizione dell’attività commerciale, i malviventi sono riusciti a dileguarsi prima dell’arrivo dei Carabinieri della stazione di Quattro Castella, allertati dalla centrale operativa dell’Arma.

Alla stessa ora un furto fotocopia è stato commesso in centro a Bibbiano, accanto al Municipio, probabilmente ad opera della stessa banda di malviventi.

f.c.