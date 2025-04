Furto al market in zona stazione: un uomo denunciato a piede libero

Auto della polizia a sirene spiegate, dirette verso piazzale Marconi. Una scena purtroppo all’ordine del giorno nella nostra città. Nella mattinata di ieri due pattuglie della polizia locale di Reggio sono intervenute all’interno di un market in zona stazione per un piccolo furto di generi alimentari. Gli agenti, avvisati dal proprietario del negozio, hanno individuato e fermato l’autore del reato. Fotosegnalato secondo le procedure di rito, è poi stato trasportato all’interno degli uffici del Comando di via Brigata Reggio dove è stato denunciato a piede libero.

La zona stazione continua così a essere malauguratamente protagonista di episodi di microcriminalità. Solo due giorni fa, proprio in piazzale Marconi, un’altra aggressione: un 26enne egiziano è stato colpito al volto con una bottiglia rotta in piazzale Marconi ed è stato ricoverato al Santa Maria Nuova. Stando a quanto ricostruito, anche grazie ad alcuni video amatoriali che hanno fatto in un attimo il giro del web, un uomo di origine africana – forse ubriaco o sotto stupefacenti – ha cominciato a dare in escandescenza prendendosela anche coi passanti.