Furto al Mister Frozen: "Il secondo in 45 giorni. Non ne possiamo più"

"Non ce la facciamo più, è il secondo furto in 45 giorni". Per quanto possibile Antonietta Napodano, titolare di Mister Frozen la "prende con filosofia": ha appeso alla porta del punto vendita di via Daniele della Torricella, zona Acque Chiare, un cartello che invita i ladri a non entrare più. "La cassa verrà svuotata tutte le sere" si legge.

Ieri notte, per la seconda volta in poco più di un mese, la porta d’ingresso è stata sfondata. "Il primo furto è stato la notte del 30 dicembre – riferisce Napodano –. Hanno portato via anche la cassa automatica (quella dentro cui sono i clienti a inserire i contanti, ndr). Già di suo la macchina costa un bel po’, intorno ai 10mila euro, e dentro c’erano circa 3.000 euro". Questa volta "hanno portato via il cassetto con 1.500 euro dentro. Non ho fatto nemmeno in tempo a ottenere il riconoscimento dall’assicurazione dalla prima volta che mi hanno rotto la porta".

Il cartello lo ha messo "perché non so più come fare – prosegue –. Mi farò furba e tutte le sere metterò via i soldi, ma ho altri due negozi, uno sempre in città e uno a Scandiano: cosa faccio se iniziano a rompermi la porta anche lì? Oggi ho avvisato tutti i colleghi, di svuotare le casse e mettere lo stesso cartello".

Ad avvisarla ieri mattina è stato il collega del locale a fianco, un forno che inizia la mattina presto. Siamo alle Acque Chiare, un quartiere che difficilmente compare nelle cronache su degrado ed episodi di criminalità.

"Anche questa zona si vede che sta peggiorando – considera la titolare –. Sono dieci anni che ho il negozio lì e non era mai successo niente, ora è accaduto due volte a soli 45 giorni di distanza: c’è qualcosa che non va".

La videosorveglianza, purtroppo, difficilmente potrà essere utile: "Dopo il furto a fine anno ci siamo accorti che probabilmente il sistema ha l’hard disk danneggiato, perché non ha registrato – spiega –. Lì per lì, tra il danno alla cassa e quello alla porta, non è stato un pensiero prioritario. Le dirò, onestamente pensavo di avere il tempo, ma non ha avuto neanche quello".

"Ormai mi sento vittima di questa cosa ed è davvero spiacevole come sensazione, non so più cosa fare – conclude –. Spero di non subire altri furti, altrimenti non so quanto potremo sostenere questa situazione".

