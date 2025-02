Furto al ‘Mister Pollo’. Una residente filma i ladri e li fa arrestare dalla polizia ll titolare: "Le offro la cena"

Ha filmato col telefonino i ladri mentre stavano mettendo a segno un furto da Mister Pollo in via Martiri di Cervarolo, consentendo alla polizia di arrestarli.

È successo ieri notte quando due malviventi hanno spaccato la vetrata della porta d’ingresso con un tombino per poi entrare nell’attività commerciale e portare via bottiglie di vino e qualche moneta dal registratore di cassa. Ma una residente di un’abitazione situata proprio sopra al locale, avendo sentito dei rumori, si è affacciata e ha ripreso tutto con lo smartphone per poi chiamare immediatamente la questura. Sul posto si sono precipitate le Volanti che, grazie alle descrizioni della testimone, dieci minuti dopo hanno rintracciato i ladri in una strada limitrofa. Si tratta di un 47enne e di un 26enne, entrambi di origine tunisina e già noti per numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. Trovati in possesso della refurtiva – poi restituita al legittimo proprietario – sono finiti in manette in flagranza, per il reato di furto aggravato.

"Non è la prima volta che succede. Già nel giugno scorso erano riusciti a introfularsi", racconta Luigi Di Puorto, titolare dell’esercizio aperto da ben 16 anni, che ci mostra anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza interne che anch’esse – oltre al filmato amatoriale della residente – sono state decisive per inchiodare i due.

Il commerciante poi dipinge una quadro sconcertante della zona: "Ormai Reggio è pericolosa ovunque, non solo in centro storico o in stazione. Anche in periferia la situazione non è certo migliore. Qui siamo in mezzo a due parchi (Baden Powell e l’area verde della Rosta Nuova, ndr) che sono un po’ abbandonati a loro stessi. In questo degrado si annidano tanti sbandati che spesso creano problemi anche a noi e agli abitanti dei quartieri attorno. Non vediamo purtroppo tante forze dell’ordine passare di qui, ma la colpa non è certo loro perché hanno giù un bel da fare e sono in pochi. Ci vorrebbero più uomini".

Infine ci tiene a ringraziare i vicini che non hanno chiuso gli occhi e hanno contribuito insieme alla polizia a farli arrestare.

"Si tratta di una donna di una famiglia originaria dell’est Europa che vive proprio sopra al nostro locale – conclude Di Puorto – Stamattina (ieri, ndr) non l’ho vista perché mi dicono fosse a lavorare. Ma appena rientrerà la ringrazierò di persona e le offrirò una bella cena, ovviamente a base del nostro squisito pollo...".