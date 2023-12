Furto al negozio, l’ira dei titolari:: "Anni di lavoro spazzati via"

Ladri in azione martedì notte a Rubiera ai danni del negozio ‘Only professional’, attività in viale della Stazione per la vendita di prodotti per parrucchieri ed estetiste. I malviventi hanno rubato tre computer, un telefono cellulare di lavoro e il fondo cassa con un importo di 200-300 euro. È stata spaccata e aperta anche la macchinetta per la preparazione e distribuzione del caffè. "Sono scappati con un bottino complessivo piuttosto ingente, quantificato in circa 6-7mila euro – dice amareggiata la titolare, di origine cinese –. Ora siamo però in grande difficoltà perché hanno preso tutti i computer utilizzati per svolgere la nostra attività: speriamo di recuperarli perché adesso non abbiamo più i dati dei clienti. Una situazione molto spiacevole. Abbiamo perso tutto: anni di lavoro rubati dai ladri. Al momento non abbiamo ancora capito come siano riusciti ad entrare per mettere a segno il furto, mettendo in disordine il locale". La titolare si è già rivolta ai militari dell’Arma. "Abbiamo intanto formalizzato la denuncia dai carabinieri – evidenzia la commerciante –. Nel passato purtroppo abbiamo già subito altri furti". Il colpo è stato scoperto ieri mattina all’apertura del negozio. Del colpo messo a segno è stato informato anche il sindaco rubierese Emanuele Cavallaro che annuncia un importante intervento per un ulteriore sistema di videosorveglianza per una maggiore sicurezza. "Ho già contattato la titolare derubata – sottolinea il primo cittadino –. Lancio un appello ai responsabili a restituire i computer presi durante il blitz. Nella zona interessata dal raid è prevista l’installazione di quattro nuove telecamere connesse alla rete delle forze dell’ordine, a potenziamento della rete già installata in stazione. I lavori si svolgeranno tra gennaio e febbraio in quella zona e in altre due del paese (parco don Andreoli e zona sportiva) per un investimento di 30mila euro. Ovviamente noi non possiamo sorvegliare la proprietà privata".

Per il sindaco Cavallaro, su questi "reati, apparentemente piccoli ma che creano allarme sociale, servirebbe sicuramente la certezza della pena anche per non vanificare il lavoro delle forze dell’ordine". Negli ultimi mesi nei Comuni del comprensorio ceramico reggiano, come pure in altre zone della nostra provincia, sono avvenuti numerosi furti compiuti in abitazioni, ma anche in attività commerciali.

Matteo Barca