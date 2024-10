Furto al Reggiana Store. I ladri spaccano la vetrina e rubano i soldi dalla cassa

Furto con spaccata al ‘Reggiana Calcio Store’ situato in città in via Piccard, nella zona di Pieve Modolena, a pochi metri dall’entrata della sede sociale del club e della Polizia Locale. Nella notte tra lunedì e martedì alcuni malviventi hanno utilizzato un tombino che si trovava nelle vicinanze e lo hanno scagliato per infrangere la vetrina laterale del negozio. Una volta entrati, i ladri si sono diretti esclusivamente in direzione della cassa dove hanno sottratto il denaro contante – qualche centinaio di euro – che era rimasto depositato. Stranamente non hanno portato via nessuno dei numerosi gadget, dei cimeli e delle maglie da gioco (anche di alto valore commerciale) che si trovavano all’interno del locale e che avrebbero arricchito parecchio tutta la refurtiva.

Nel frattempo la società granata, attraverso i propri canali social, ha preventivamente chiesto scusa ai propri tifosi e clienti per eventuali disagi che potrebbero verificarsi nelle prossime ore e nei prossimi giorni, soprattutto durante la prevendita dei biglietti per la gara con lo Spezia, in scaletta sabato alle 15 allo stadio ‘Picco’, e che andrà avanti fino alle 19 di venerdì (termine ultimo per munirsi del biglietto per i residenti nella nostra provincia). Il ‘Reggiana Calcio Store’ è infatti anche punto di riferimento per i tifosi per quel che riguarda l’acquisto dei tagliandi d’accesso negli stadi e la sottoscrizione della ‘Regia Card’, imprescindibile soprattutto per quelle trasferte considerate più ‘delicate’ proprio come la prossima in Liguria.

Sono ovviamente in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine per fare piena luce sull’accaduto. Dalle prime indiscrezioni però sembra più probabile che si tratti dell’opera di qualche sbandato, intenzionato ad impossessarsi esclusivamente del denaro contante, e che non ha pensato ad un colpo più organizzato e articolato con il quale avrebbe potuto garantirsi un bottino ancora maggiore, aumentando così considerevolmente il danno arrecato alla Reggiana Calcio.

All’interno del locale, infatti, oltre ai già citati oggetti e alle maglie da collezione per il valore di svariate migliaia di euro, ci sono anche tutti i computer e le attrezzature informatiche che servono per al gestione dello store, per la rivendita dei biglietti e per la parte gestionale. Nessuno di questi oggetti è stato minimamente toccato dai malviventi che sono probabilmente fuggiti a piedi dopo l’accaduto, facendo perdere le proprie tracce.