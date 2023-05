Furto al Santos Sparite due macchinette del caffé

Ennesimo furto all’interno di un circolo nel quartiere Foscato. Giovedì, alle 4 del mattino, alcuni malviventi si sono intrufolato all’interno dell Campo sportivo Gino Lari, di via Clelia Fano, forzando la finestra sul retro de “La Casetta”, il punto ritrovo dove il Santos 1948 fa abitualmente riunioni, cene e fornisce un servizio ristoro in occasione di manifestazioni, come quella del Telefono Azzurro, che si svolge proprio in questo mese di maggio.

Mercoledì sera, causa pioggia, non si è giocato e i ladri ne hanno approfittato per introdursi nella struttura, dopo aver divelto la finestra del bagno, per poi rubare solo alcune monete contenute in cassa e due macchinette del caffè. L’allarme, collegato col Corpo Guardie Giurate, ha poi messo in fuga i malviventi che non hanno quindi potuto perpetrare altri danni.