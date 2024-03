Furto al supermercato, sparisce il portafoglio. Denunciata una 27enne

Giovane coppia distrae una donna al supermercato e le ruba il portafoglio dalla borsa. Grazie alle riprese della videosorveglianza, i carabinieri identificano la ragazza e la denunciano per furto con destrezza. Ora si cerca il suo complice. Il furto è avvenuto la mattina del 2 novembre 2023 quando la vittima si è recata a fare la spesa al Conad di Sant’Ilario e ha riposto la borsetta sul seggiolino del carrello. Poco dopo, arrivata al reparto frutta, si è resa conto che la borsa era aperta e che era sparito il portafogli con documenti e 40 euro in contanti. La donna allora si è recata a sporgere denuncia in caserma.

I carabinieri hanno avviato le indagini, e anche grazie all’ausilio dei filmati (dove si vede chiaramente la coppia distrarre la donna, prelevare il borsellino e poi dileguarsi dai tornelli all’ingresso), sono riusciti a risalire alla presunta autrice del furto: una 27enne domiciliata nel Reggiano. Noleggiata da lei, inoltre, era l’auto su cui i ladri si sono dileguati.

f. c.