Furto al tabacchi Il Follo. Danno da migliaia di euro

di Giulia Beneventi Non si ferma la catena di furti con spaccata a danno dei negozi della città. Nella notte tra giovedì e ieri, poco dopo le 4 nel mirino, nel mirino dei ladri è finita la tabaccheria Il Follo di via Zacchetti (zona Tribunale). Un gruppo di individui, quattro o cinque parrebbe dalle immagini della videosorveglienza, ha sfondato la vetrata per poi entrare e portare via soldi contanti dalla cassa e un bel po’ di sigarette e gratta & vinci. Un danno complessivo che secondo il titolare, Francesco Ruggiero, si aggira attorno ai 10mila euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato a carico di ignoti. "Oggi (ieri, ndr) porterò alle forze dell’ordine i video delle telecamere – riferisce il titolare –. Si vedono quattro o cinque soggetti con addosso la mascherina anti-Covid entrare e portare via tutto". Non è da escludere, però, che il furto sia frutto di un’azione studiata e preparata. "Già la notte prima un paio di ragazzi, stavolta a volto scoperto, sono stati ripresi mentre si aggiravano vicino alla vetrata – spiega –. Probabilmente stavano facendo un sopralluogo, potremmo dire". La stessa attività già a novembre scorso era stata colpita da un furto simile: in quell’occasione era stato sfondato un altro vetro, quello lato strada, e i ladri avevano puntato alle macchinette slot. Si erano attivati i fumogeni e per questo il danno economico era rimasto più contenuto rispetto a quest’ultimo episodio. Oggi però l’amarezza di Ruggiero è grande anche perché il locale era appena stato rinnovato in toto e aveva inaugurato una settimana fa, sabato 8 marzo. Le notizie di furti con spaccata, in effetti, sono ormai all’ordine del giorno. Tra sabato 8 e domenica 9 marzo sono state colpite altre due attività, un bar a Sesso e una tabaccheria in via Martiri di Cervarolo. Il titolare di quest’ultima, la notte dopo il furto, si è barricato dentro il locale dormendo lì, non avendo possibilità di sistemare la vetrata in giornata. "Non escludo di doverlo fare anche io stanotte – chiosa Ruggiero –. "Sento sempre dire dalla gente: “Tanto li prendono ma poi non cambia nulla“ – commenta Ruggiero –. Francamente, sono stufo di questa mentalità. Sindaco o non sindaco, destra o sinistra, a Reggio una situazione così non si era mai vista".