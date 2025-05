Furto al ’Ti amo caffè’. Ladro sfonda la vetrata e fugge in bicicletta

Ha agito alle prime luci dell’alba, con la fretta e la furia di chi sa di avere poco tempo. Intorno alle 6 di lunedì mattina, un uomo ha sfondato la vetrata di uno dei due ingressi del bar ’Ti amo caffè’ di via Pansa utilizzando un tombino come ariete. È riuscito a entrare e a impossessarsi del registratore di cassa, che però conteneva solo pochi spiccioli, circa una quarantina di euro in tutto.

I proprietari hanno immediatamente chiamato i carabinieri che, giunti sul posto, hanno constatato i danni e avviato i rilievi. Secondo le prime ricostruzioni, il malvivente – probabilmente feritosi con i frammenti di vetro nel tentativo di entrare – ha lasciato tracce di sangue all’interno del bar. Elementi che torneranno utili per le indagini, ora al vaglio dei militari.

Dopo il furto, il ladro si è allontanato in bicicletta, facendo perdere rapidamente le proprie tracce. I danni maggiori all’attività riguardano la vetrata distrutta e il registratore di cassa asportato, per un ammontare ancora in fase di quantificazione.

"Non ha rubato tanto, praticamente nulla, c’erano quasi solo delle monete – racconta la titolare Graziella Grosso –. In pratica si è portato via il fondo cassa". E ancora: "Per me è assurdo, si è anche ferito, ci sono ancora tracce di sangue sul vetro. Mi chiedo come si possa arrivare a tanto per così poco". Un gesto che lascia forse più amarezza che danni: "Nel bar non c’è praticamente nulla da rubare. C’è molta rabbia e frustrazione".

I carabinieri stanno indagando per individuare l’autore del furto.

e.b.