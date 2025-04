Furto alla Coop di Montecchio, coppia denunciata

Montecchio (Reggio Emilia), 4 aprile 2025 – Forzando il cassetto di sicurezza della cassa del supermercato Coop di Montecchio hanno rubato 1.135 euro in contanti, per poi scappare. Era accaduto a fine dicembre e ora le indagini hanno portato alla denuncia di due persone – un uomo di 52 anni e una donna di 53 anni, residenti nel Reggiano – per il reato di furto aggravato in concorso. Un responsabile del negozio aveva presentato denuncia alla caserma dei carabinieri di Montecchio. I ladri hanno forzato il cassetto con i soldi, ma solo una mezz’ora più tardi i dipendenti del punto vendita si erano accorti dell’ammanco del denaro. Essendo il supermercato fornito di telecamere di videosorveglianza, è stato possibile acquisire le immagini interne ed esterne, osservando la scena del furto, con la donna accovacciata accanto alla cassa armeggiando per aprire il cassetto, mentre l’uomo faceva da palo. Con i fotogrammi recuperati dai video si è arrivati all’identificazione dei presunti autori del furto, ora denunciati alla magistratura reggiana.