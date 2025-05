Furto alla degusteria Gataj . Trafugata merce per 6mila euro

"Ormai ci siamo rassegnati. Abbaimo fatto denuncia, spero che li prenderanno". Danilo Montanari, socio della degusteria Gataj nel quartiere Gattaglio, racconta con amarezza il furto subìto nella notte tra domenica e lunedì: "Hanno forzato la porta d’ingresso, portato via il registratore di cassa, un pc portatile, salumi, formaggi pregiati e bottiglie costose". Il danno stimato si aggira sui 6-7 mila euro. "Nella sfortuna, la fortuna è che è successo durante il nostro giorno di chiusura. Il nostro vicino si è accorto di un movimento e ha avvisato il mio socio: abbiamo subito chiamato la polizia".

Eppure, racconta Montanari, c’è qualcos’altro che lo tormenta più del furto: "Sono infastidito soprattutto dall’incertezza sulla distesa estiva". L’uomo fa riferimento all’incontro avuto il 4 febbraio con il sindaco Marco Massari e il vicesindaco Lanfranco de Franco, organizzato per l’inaugurazione del ponte Gattaglio. "Si parlò della nostra distesa, che negli ultimi due anni ci era stata concessa gratuitamente, anche se di fatto inutilizzabile per i lavori al ponte. Abbiamo quindi chiesto che, data la situazione sistemata, la concessione gratuita fosse mantenuta anche quest’anno". Invece, nonostante un’iniziale promesa, assieme all’autorizzazione arrivata il 17 aprile c’era anche un bollettino da pagare di 1.600 euro ("Il Comune ci ha detto che eventualmente sarà poi rimborsato", spiegano). Il consigliere di Coalizione Civica Dario De Lucia, in soccorso di Montanari, commenta: "Ho chiesto un incontro agli assessori De Franco e Bondavalli, ma ancora niente".