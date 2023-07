Furto alla 'Strapizzami' di Quattro Castella: bibite, caramelle e cassa rubate

Ladri in azione a Montecavolo alla pizzeria d’asporto ‘Strapizzami’ in via IV Novembre. Il colpo è avvenuto martedì notte verso le quattro. I malviventi per mettere a segno il furto hanno scassinato la porta d’ingresso del locale. "Hanno aperto cassetti e messo in disordine – spiega amareggiato il titolare Vincenzo Garofalo –. Hanno rubato delle bibite dal frigorifero, un dispenser di caramelle e circa 200 euro. Sono stati ripresi dalle telecamere. Hanno agito due persone: una probabilmente operava come ‘palo’. Sono arrivati con una Citroen C3 azzurra: la macchina è stata notata nella zona durante il raid. E’ già un periodo difficile per le tante spese elevate da sostenere e ora purtroppo subiamo pure questi furti".

I malintenzionati sono dunque fuggiti con il bottino dopo la ‘visita’ nella pizzeria. L’intrusione è stata in seguito scoperta ieri mattina verso le otto. Sono stati poi informati i carabinieri, intervenuti sul posto per eseguire un sopralluogo. Il titolare dell’attività ieri ha formalizzato la denuncia nella stazione dei carabinieri di Quattro Castella.

Matteo Barca