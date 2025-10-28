Reggio Emilia, la banda del buco fa razzia nei bar. “Mai avuto sospetti, un colpo al cuore”

Reggio Emilia, 28 ottobre 2025 – “E chi se lo aspettava. Guardi qua, hanno fatto un buco enorme”. Francesca Ferretti, titolare del Locos Bar di Mancasale, zona industriale di Reggio, ci mostra l’enorme tondo dal quale sono entrati i rapinatori stanotte, per portare via tutto il possibile.

Il Locos è uno dei bar della zona – gli altri due sono il Dogana di via Napoli, sempre Mancasale, e un’attività della vicina via Nobel – che sono stati colpiti tra le 3 e le 4 del mattino presumibilmente dalla stessa banda di malviventi, anche se i carabinieri sul collegamento delle varie spaccate per ora non si sbilanciano. Si parla comunque di una banda molto organizzata, considerato il modus operandi soprattutto del colpo di via Aldo Moro.

Un colpo da film e un bottino di 8mila euro

Il buco fatto al Locos è di quelli da film, da ‘Heat’ di Micheal Mann fino ai classici della commedia italiana tipo ‘Soliti Ignoti’. “E pensi che prima di arrivare a noi hanno dovuto farsi altri due passaggi dalle attività di fianco alla nostra, hanno sfondato dei capannoni con i muletti – spiega Ferretti -. Sono qui da gennaio, ho rilevato da poco l’attività e non ci era ancora successo nulla. Eravamo tranquilli. Mai viste persone particolarmente ‘strambe’, siamo molto frequentati, mai avuto sospetti. E invece stanotte è stato un colpo al cuore. Hanno portato via circa 8mila euro di refurtiva, tra fondo cassa e merce. E poi ci sono i danni ingenti ai muri”.

Il tentativo d’ingresso in cucina, poi il buco nel muro del bagno

Francesca, assieme a una sua dipendente, ci mostra anche il primo buco che avevano fatto in cucina, prima di desistere ed entrare con successo dal bagno. “Molto organizzati. Di certo una roba del genere ci scoraggia un po’, perché con un’attività si fanno tanti sacrifici e una cosa del genere ti turba, adesso arriverò al mattino ad aprire e non sarò così felice – sorride Ferretti -. Abbiamo paura che ricapiti, perché di notte non c’è nessuno, servirebbero più controlli da parte delle forze dell’ordine. Un presidio costante, perché c’è apprensione adesso”.

Il tentativo d'ingresso dalla cucina del Locos Bar

Come hanno agito i ladri: avevano il volto coperto

Con l’appello, la titolare ha anche dato le immagini delle telecamere di sorveglianza ai carabinieri. “Avevano il volto coperto, con una stazza importante. Indagheranno i carabinieri”.

La razzia al bar Dogana: vetrata spaccata con un tombino

Poco distante c’è il Dogana di Rosetta Zilioli, altro bar frequentato della zona. E lì invece la banda è entrata spaccando la vetrata d’ingresso con un tombino.

La vetrina sfondata al bar Dogana

“E chi ha spaccato la vetrata di è fatto male, perché abbiamo trovato diverso sangue per terra – racconta la dipendente Daniela Zilioli -. Il bottino non è stato particolarmente importante: 200 euro euro di fondocassa, perché noi tiriamo via sempre tutto, e qualche bottiglia, cioccolata. Certo, c’è il dispiacere, qui ultimamente non era successo nulla di che, per tornare all’ultimo colpo dobbiamo andare a diverso tempo fa. I carabinieri hanno fatto i loro rilievi sul sangue perso. Noi non abbiamo macchinette per giocare, ci avevano provato qualche volta a entrare, ma senza successo. Stavolta sono stati anche messi in fuga dall’allarme”.

Il terzo colpo in un bar di via Nobel

Il terzo colpo è avvenuto, dicono i carabinieri, in un altro bar di via Nobel. Stesso metodo di via Napoli, vetrata infranta con un tombino. Ma, al contrario del Dogana, i rapinatori non sono riusciti a portare via alcunché. Le indagino sono tuttora in corso.