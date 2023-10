Furto con bancomat: 640 euro rubati a Montecchio, due denunce

Coppia ruba il bancomat dell’amica, e le spilla 640 euro. Ma i carabinieri sono risaliti ai due - un uomo di 36 anni e una donna di 47 - che ora sono stati denunciati per furto in concorso e indebito utilizzo di carte di credito. La vittima - una donna di 61 anni - la mattina dell’11 maggio scorso si trovava a Montecchio e si è recata in un bar. Qui ha incontrato un conoscente, dal quale si è poi fatta dare un passaggio in auto. La stessa sera la donna si è accorta di non avere più portafogli nella borsetta; all’interno c’erano documenti personali e la carta bancomat. Smarrimento? Furto? Il giorno dopo si è recata dai carabinieri di Cavriago e ha sporto denuncia per furto. Intanto gli allora ignoti ladri, avevano già effettuato 3 prelievi alleggerendo il conto della vittima di 640 euro: il sistema di messaggistica legato alla sua banca l’ha informata anche degli sportelli da cui erano stati effettuati. I militari, ricevuta la denuncia, hanno immediatamente acquisito i filmati delle telecamere di video sorveglianza collocate presso le banche e l’ufficio postale dove erano stati fatti i prelievi ladreschi. Sono così stato individuati un uomo e una donna, oltre ad altri cittadini. Quindi i militari hanno realizzato un album fotografico, che è stato mostrato alla vittima. La poveretta ha riconosciuto con certezza e senza ombra di dubbio due delle persone immortalate nelle foto. Le indagini successive, forti dei fermo-immagine e del riconoscimento, hanno consentito di incastrare la coppia di "amici".

f.c.