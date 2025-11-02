Furto con scasso in una villa : "Refurtiva da migliaia di euro"

Ancora furti in abitazione a Vetto d’Enza. Dei ladri dopo aver forzato la porta d’ingresso, sono entrati, tagliando con il flessibile la cassaforte, girando tutte le stanze alla ricerca di soldi. Tutto questo è accaduto ieri in tarda mattinata nel giro di pochi minuti, vittima una famiglia che abita nella circonvallazione alta di Vetto. Sul posto è intervenuta una pattuglia di carabinieri di Villa Minozzo, dei ladri al momento nessuna traccia. Il furto, secondo i proprietari della villetta, è avvenuto fra le ore 11 e le 12 di ieri mattina e stando a quello che a riferito un’anziana vicina di casa, sarebbero entrati tre giovani di cui uno con uno zainetto che se ne sono poi andati velocemente con una macchina nera. I proprietari della casa nell’orario del furto si trovavano in paese non lontani dalla loro abitazione. "Siamo rientrati verso le 11,20 e con amara sorpresa abbiamo trovato la porta d’ingresso rotta", affermano i proprietari della villa. Quando siamo entrati in casa abbiamo subito sentito una puzza di bruciato e abbiamo trovato la cassaforte aperta, tagliata con il flessibile. Naturalmente hanno arraffato i gioielli in oro del valore di alcune migliaia di euro, ma il valore maggiore che ci hanno portato via è quello legato ai ricordi degli eventi. Oggi andremo dai carabinieri di Castelnovo Monti per esporre denuncia".

Settimo Baisi